Abnehmen ohne zu Hungern

Für den Start in den Frühling besteht bei vielen der Wunsch, gesund, fit und sportlich durchzustarten. Da passt es, dass auch heuer der Landfrauensprengel Ertingen wieder zu einem zehnwöchigen Kurs einlädt, bei dem ohne Kalorien zu zählen und ohne Pülverchen und Pillen ein paar Kilo abgespeckt werden können.

Schon im vergangenen Jahr haben die Ertinger Landfrauen einen solchen Kurs für alle Frauen angeboten, um in Gemeinschaft und in netter Runde unter Gleichgesinnten ein paar Kilogramm abzunehmen. Über 30 Frauen nahmen das Angebot an und es bestand heuer wieder der Wunsch, einen solchen Kurs in Ertingen anzubieten. Die Teilnehmerinnen treffen sich dazu zehn Wochen lang, einmal pro Woche eine Stunde. Dabei steht vor allem die richtige Ernährung im Vordergrund.

Unter fach- und sachkundiger Anleitung einer Referentin werden dann entsprechende Ernährungspläne individuell für die Kursteilnehmerinnen erstellt, die dann zuhause umgesetzt werden müssen. „Im letzten Jahr waren Frauen dabei, die bis zu 15 Kilogramm abgenommen haben, ohne zu hungern und ohne Pillen“, so Gunda Buck, die Vorsitzende des Ertinger Landfrauensprengels. Am Dienstag, 20. Februar, startet der neue Abnehm-Kurs in Ertingen.