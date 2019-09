Abendgarderobe statt Fasnetshäs

Mit einem Festabend und zahlreichen prominenten Ehrengästen beging die Vereinigung der Oberschwäbischen Narrenzünfte (VFON) am Samstagabend in der voll besetzten Ertinger Kultur- und Sporthalle ihr 50-jähriges Bestehen. Hästräger gab es aber dieses mal keine zu sehen, die Damen und Herren erschienen allesamt in Abendgarderobe. Musikalisch gekonnt untermalt wurde der Abend unter anderem durch die „Klangwerkstatt“ aus Bad Buchau unter der Leitung von Uwe Vogelgesang.

Präsident Reinhard Siegle aus Obermarchtal erklärte, man wolle allen Narren eine närrische Familie und Heimat geben und Tradition und Brauchtum pflegen. Gerade mit diesem Anspruch sei man vor 50 Jahren hier in Ertingen angetreten. Diese 50 Jahre seien ein stolzes Alter, das man erst einmal erreichen müsse so Siegle, aber mit 50 habe man normalerweise auch noch viel vor. Deshalb sei so ein Jubiläum auch immer eine Trilogie, der Blick zurück, der Blick nach vorn und die erlebte Gegenwart.

Mit seiner kraftvollen Stimme schaffte es Präsident Siegle sogar das Ringlied anzustimmen und den Saal zum Mitsingen zu animieren, bevor er das Mikrofon an seinen Sohn Florian übergab, der die weitere Moderation für den Abend gekonnt meisterte. Vizepräsident Gerhard Fetscher aus Ostrach zitierte er aus der Gründungsurkunde vom 27. September 1969 teils altdeutsch, teils pseudo-lateinisch „Compactum de coniunctione“ (Zusammenstellung der Vereinigung), womit sich die OHA-Zünfte aus Altshausen, Herbertingen, Ostrach und Scheer mit den Gabelzünften aus Bad Buchau, Dürmentingen, Ertingen und Zwiefalten zur „Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte“ zusammenschlossen. Zu ihrem Oberzunftmeister bestellten sie den hochwohllöblichen Meister der Bautzemeckzunft Ostrach Hubertum Misselem (Hubert Missel), der 33 Jahre die Geschicke der Vereinigung leitete. Wilhelm den Schlegler (Willi Schlegel), den hochwohllöblichen Meister der Moorochsenzunft zu Bad Buchau, wählte man zum Adjunkten und Vicarius und Konrad den Schulzen (Konrad Schulz) den hochwohllöblichen Meister der Zunft der Weckenzwinger zu Heribertingen bestimmten die Anwesenden zum Scriptor und Säckelmeister.

Dies sei genau vor 50 Jahren plus einemTag geschehen, so Fetscher weiter und das in einer weltpolitisch wilden Zeit im verschlafenen Oberschwaben, in dem schon damals von der großen Politik vergessenen südlichsten Zipfel Deutschlands. Es gebe ja auch andere Narrenvereinigungen, die aber Neuaufnahmen häufig ablehnend gegenüber stehen, weshalb man sich am 15. Mai 1968 auf Betreiben des damaligen Ertinger Bürgermeisters Max Gotterbarm im Gasthaus Ratskeller in Ertingen traf und dort beschloss, eine neue Narrenvereinigung zu. Schon am 2. Februar 1969 fand das erste Ringtreffen in Bad Buchau statt, obwohl es noch gar keinen Ring gab. Mit den Jahren wuchs die Vereinigung kräftig, es traten neue Zünfte hinzu, eine Satzung wurde verabschiedet und in Gossenzugen wurde beim Haus Forellental eine Narrentanne gepflanzt, deren Wachstum bis 2002 jedes Jahr beim „Dännelesmessen“ feierlich überprüft wurde. Mehrere Staatsempfänge bei den jeweiligen Ministerpräsidenten in Stuttgart, Besuche in der Landesvertretung in Berlin und eine erste Dokumentation mit dem Titel „Wir unter uns“ belegen die rege Vereinstätigkeit.

Seit 2003 findet statt dem Dännelesmessen jedes Jahr ein Ringlindenmessen in Heudorf statt. Da zur Überraschung der Narren im Dezember 2005 der junge Baum von Unbekannten abgesägt worden war, stellte sich spontan der damalige Präsident und heutige Ehrenpräsident Peter Neudert aus Bad Buchau als Ersatzbaum zur Verfügung und so wurde eben er vermessen. Er habe, so Fetscher, versucht in seinem Vortrag einen Bogen von 1969 bis 2019 zu schlagen um wenigstens die Macher der Vereinigung zu erwähnen, die leider nicht mehr unter uns leben – bis auf Fritz Eisele, damaliger Zunftmeister von Scheer und Vertreter des Consiliums. Die Versammlung spendete dem rüstigen Herrn stehenden Applaus.

Nach dem Hauptgang präsentierte Uwe Seiferth, Pressereferent der Vereinigung , das von ihm federführend mitgestaltete Jubiläumsbuch zum 50-jährigen Bestehen der VFON. Er sprach von den Schwierigkeiten alle Informationen rechtzeitig zusammen zu bekommen und dankte vor allem Gabriele Schocker aus Dürmentingen, ohne die man das Buch nie rechtzeitig fertig bekommen hätte.