61 Fünftklässler sind an der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule Ertingen-Herbertingen in drei Klassen aufgenommen worden. Von Seiten der Schulträgergemeinden hieß Herbertingens Bürgermeister Magnus Hoppe die Schüler mit ihren Eltern herzlich willkommen. Dem Lehrerkollegium und der Schulleitung dankte er für die gute Zusammenarbeit, aber auch für die hohe Qualität, mit der an dieser Schule gearbeitet werde.

Die Klassenstufe sechs und sieben begrüßte ihre neuen Mitschüler mit dem Theaterstück „Die rote Zora“ sowie mit fetzigen Rhythmen der Schulband.

Schulleiter Markus Geiselhart und das Lehrerkollegium überreichten jedem Kind symbolisch eine Sonnenblume als Aufnahmegeschenk. „Ihr dürft jetzt an unserer Schule behutsam wachsen. Wir stecken euch nicht in Schubladen, sondern fördern eure Stärken und unterstützen euch bei euren Schwächen“, so der Schulleiter.

Mit den neuen Fünftklässlern erreicht die Schülerzahl an der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule einen neuen Höchststand. Mehr als 600 Schüler besuchen ab diesem Schuljahr die Schule und werden von 61 Lehrern unterrichtet.

Mit ihren Klassenlehrerinnen Sabrina Prinz (5a), Anna Hepner (5b) und Klassenlehrer Michael Haag (5c) starteten die Neulinge dann in den neuen Schulalltag.