55 Kapellen kommen zum Kreismusikfest nach Ertingen

Der Musikverein Ertingen ist vom 8. bis 11. Juni Ausrichter des diesjährigen Kreismusikfests im Landkreis Biberach. Die Planungen hierzu sind abgeschlossen, nun geht es ans Eingemachte. Das heißt, das Programm steht, also wird das Hauptaugenmerk auf den traditionellen Festumzug gelegt. Hierzu, so Organisator Alexander Diesch, werden 55 Musikkapellen aus der ganzen Region erwartet. Dazu kommen noch 52 Gruppen und Festwagen, die am Sonntag, 10. Juni, ab 13.30 Uhr durch den Festort Ertingen ziehen.

Was sich hierzu aber derzeit in Hallen, Garagen und Schuppen abspielt, ist erstaunlich, denn, so Alexander Diesch, der zusammen mit Uli Ocker für den Festzug verantwortlich ist: „Ich hätte nie gedacht, dass sich so viele Bürger, Vereine und Gruppen engagieren, um beim Festumzug mit dabei zu sein, das macht mich stolz.“ Ob altes bäuerliches Brauchtum, Oldtimer oder auch die Feuerwehr, die mit ihrem Arsenal an Fahrzeugen Einblick in die Vergangenheit und Gegenwart bietet, es ist alles vorhanden. Schwerpunkt sind dabei natürlich auch die vielen Fest- und Motivwagen, die mitgeführt werden. Einen davon stellen auch die „Jungen Wilden“, eine aktive Gruppe der Jugendmusikkapelle Ertingen.

Schlumpfiges Motiv

Dort, wo sonst Frucht gelagert, Dünger umgesetzt und vor allem der Landhandel zu Hause ist, kommt langsam Leben auf. Mitten in der Halle von Albert Boscher sind schon die Umrisse eines Motivwagens zu erkennen, den die Jugendlichen sich ausgedacht haben. Seit Jahren veranstalten sie nämlich eine Schlumpfpartie, da lag es nahe, sich mit dem Thema Schlümpfe zu befassen. Sarah, Tabea und Klara kümmern sich gerade um die Beschriftung, die an den Wagen angeschraubt werden soll, was wiederum die Arbeit von Chef Jonas ist. Auch Tobias und Julian sind inzwischen in der Halle eingetroffen, kann doch jede helfende Hand gebraucht werden. Und es werden immer mehr von der Truppe, die per Rad an der Halle eintreffen. Nicht fehlen darf auch der elfjährige Klemens, der am liebsten den Traktor des Gespanns fahren würde. Zutrauen würde man es ihm, aber wahrscheinlich bleibt ihm nur der Ehrenplatz in der Schaufel des alten Eicher-Geräteträgers. Dieser wird extra für den Festumzug wieder auf Vordermann gebracht und soll eigentlich vor den Wagen gespannt werden. Ganz klar, Jonas wird ihn lenken.

Ein großer Pilz ist schon auf dem Wagen moniert. Es fehlen noch die Seitenteile, die an diesem Abend noch fertig gemalt und dann angeschraubt werden. Beim Umzug selber werden zudem 45 Schüler der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule als Schlümpfe den Motivwagen der Jungmusikanten begleiten und dabei sicher für Aufmerksamkeit sorgen.

Stadtgarde führt den Umzug an

Doch es dauert noch, bis es so weit ist, denn zwischendurch muss mal auch Pause gemacht werden. „Da wird schon mal der Grill angeworfen“, so Albert Boscher, der als Vorstandsmitglied des Musikvereins Ertingen schon mal helfend zur Seite steht, wenn was fehlt. Ebenso taucht hin und wieder auch Tobias Fluhr bei der Truppe auf, um nach dem Rechten zu sehen. Den Jungs und Mädels macht es auf jeden Fall Spaß und das Ergebnis kann sich bis jetzt schon sehen lassen. Auf jeden Fall werden alle Festwagen nach dem Umzug am Zeltplatz Aufstellung nehmen, damit man sie noch aus der Nähe betrachten kann. „Wäre ja schade, wenn man sich so viel Mühe macht und dann verschwinden die Wagen wieder in der Garage“, so Alexander Diesch. Er wie natürlich alle Ertinger freuen sich schon, wenn die Stadtgarde zu Pferd Bad Saulgau den Festumzug anführt und die Fanfaren am Sonntag, 10. Juni, durch den Ort erschallen lässt.