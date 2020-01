240 Teilnehmer beiden Kursen der Skizunft

Mit rund 240 Kursteilnehmern konnte die Skizunft TSV Ertingen zum Jahresanfang ihren alljährlichen Ski- und Snow-boardkurs durchführen. Bei schönem Wetter wurde an der richtigen Ski- und Snowboardtechnik gefeilt. Auf der Piste und beim Abschlussabend mit Siegerehrungssause war stets beste Stimmung geboten.

Nachdem in diesem Jahr in Jungholz doch noch etwas Schnee gefallen war, konnte die Skizunft TSV Ertingen mit drei voll besetzten Bussen und zahlreichen Selbstfahrern ihren alljährlichen Ski- und Snowboardkurs wie geplant starten. In den jeweiligen Kursgruppen boten die Übungsleiter der SZE das entsprechende Übungsprogramm. Trotz Kälte und Nässe und wenig Neuschnee konnten alle – ob Anfänger oder Fortgeschrittene – die vier Tage genießen.

Voller Elan und Siegeswillen traten nach drei Kurstagen und bei schönen und sonnigen Wetterbedingungen alle zum Abschlussrennen an. Auf der Heimfahrt stieg die Spannung, wer wohl auf dem Siegertreppchen ganz oben stehen darf. Abends in der voll besetzten Ertinger Kultur- und Sporthalle startete der Abschlussabend mit der bekannten Polonaise.

Doch bevor es mit der Siegerehrung weiterging, gab es auch dieses Jahr eine Tombola unter allen Kursteilnehmern. Bei der Ziehung staunten alle nicht schlecht, denn neben gesponserten Gutscheinen der Bäckerei Kapp, der Partner-Sportgeschäften der Skizunft TSV Ertingen Sport Konrad in Bad Buchau und Sport Dietsche in Mengen, sowie der Skigebiete Jungholz und Warth-Schröcken winkten auch ein Ausfahrten-Gutschein der SZE und ein Ski-/Snowboardkurs-Gutschein für 2021. Per digitaler Losziehung wurden die einzelnen Gewinner „gezogen“. Unter dem diesjährigen Motto „Helden der Jugend“ stellten sich die drei Busse mit einem Video allen vor und zeigten mit kleinen Interviews und Ausschnitten aus dem Kurs was sie die letzten vier Tage so alles gemacht und gelernt haben.

Bei der anschließenden Siegerehrung strahlten wieder viele Kindergesichter um die Wette, als sie auf das Siegerpodest klettern durften. Und auch wer keine Medaille ergatterte, erhielt entsprechend seiner Kursgruppe den Pistenführerschein der SZE mit einem Gruppenfoto.