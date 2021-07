20-Jähriger wird bei Unfall leicht verletzt

Die Vorfahrt hat ein 20-Jähriger am Sonntag in Ertingen missachtet. Kurz nach 17 Uhr fuhr er mit seinem Piaggio Kleinkraftrad in der Krautlandstraße. Aus der Schachenstraße bog eine 56-Jährige mit ihrem Opel in die Krautlandstraße ein. Dass sie Vorfahrt hatte, übersah der 20-Jährige. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei erlitt der 20-Jährige leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 6000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe.