20-Jähriger springt aus fahrendem Auto

Rettungskräfte sind am Samstag gegen 1.50 Uhr in die Dürmentinger Straße in Ertingen ausgerückt. Nach einer Party hatte ein Geschwisterpaar die Heimreise angetreten.

Im Auto kam es zu einem handfesten Streit, teilt die Polizei mit. Der 20-jährige Beifahrer beschloss die Örtlichkeit zu verlassen und sprang aus dem Fahrzeug.

Vermutlich war ihm aufgrund seiner Alkoholisierung entgangen, dass das Auto schon etwa 50 km/h fuhr. Durch den Aufprall auf die Fahrbahn wurde er schwer verletzt.