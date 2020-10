17 Kinder feiern in Ertingen Erstkommunion

Endlich war es so weit: Am Samstag haben die 17 Erstkommunionkinder von St. Georg in Ertingen ihren wichtigen Tag gefeiert. Bei der Erstkommunion mache sich Jesus den Kindern selbst zum Geschenk, so Pfarrer Michael Stork. Musikalisch gestaltet die Band Joyce die Feier mit, die Gemeindereferentin Andrea Hoffmann vorbereitet und mit den Kindern eingeübt hat. Foto: Michael Briem