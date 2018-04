1200 Mitglieder und 230 Helfer

Bei der Mitgliederversammlung des Turn- und Sportvereins Ertingen wurden die Vorsitzende Karin Frick und Schriftführerin Christine Guth einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Für 60-jährige Mitgliedschaft der Abteilungen Faustball, Fußball und Turnen wurde Ehrenmitglied Anton Hiller, ein treues Mitglied mit Herzblut, geehrt. Bei den Ehrungen in der Gemeinde, konnten wieder verschiedene ehrenamtliche Helfer für „Ehrenamt in der Gemeinde Ertingen“ ausgezeichnet werden, so die 1. Vorsitzende und dankte Ihnen für ihre vorbildliche Arbeit. für zehn Jahre:Markus Fensterle, Thomas Karthan, Naike Nassal, Andreas Renz, Bettina Sauter und Manuel Steinborn; für 15 Jahre: Sabrina Buck und Georg Wiedergrün; für 20 Jahre: Paul Höninger, Walter Schirmer und Armin App.

Die Vorsitzende Karin Frick berichtete, dass der Verein rund 1200 Mitglieder zählt und sich 230 ehrenamtliche Helfer im TSV Ertingen engagieren. Der Verein setze sich für die Forderungen des Bundeskinderschutzgesetzes ein und biete eine Schulung in Kooperation mit dem Württembergischen Landessportbund am 13. Oktober in der Kultur- und Sporthalle anbietet. Dies sollte nicht nur zum Schutz der Kinder/Jugendlichen beitragen, sondern auch zum Schutz und zur Sensibilisierung der Übungsleiter, Trainer und Helfer.

Kassiererin Susanne Münch stellte in ihre ersten Kassenbericht ein finanziell erfolgreiches Jahr dar. Kassenprüfer Markus Maichel bestätigte ihr eine sehr gewissenhafte Arbeit und sprach seinen Respekt vor dieser Verantwortung aus. Jürgen Ströhle, erst seit einem Jahr im Amt, präsentierte die Mitgliederentwicklung in Diagrammform. In seinem Grußwort dankte Bürgermeister Köhler allen für ihr ehrenamtliches Engagement.