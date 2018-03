Über fünf Millionen Euro für Investitionen

Mit einem stattlichen Maßnahmenkatalog mit Vorhaben und Investition, die zum Teil schon beschlossen oder geplant sind, wartete Kämmerin Elisabeth Haupter bei der Haushaltsberatung in der Gemeinderatssitzung auf. 5,312 Millionen sind von der Kämmerin für Maßnahmen eingestellt. Der größte Brocken dabei wird dabei für Um- und Neubaumaßnamen veranschlagt.

Davon sind für die Innen- und Außensanierung der Michel-Buck-Schule 1,06 Millionen vorgesehen, dazu kommen noch die Kosten in Höhe von 140 000 Euro für die Schulcontainer, die während der Bauphase auf dem Schulsportplatz aufgestellt werden und in denen der Unterricht statt findet. Unabhängig, ob weitere Flüchtlinge in Ertingen in diesem Jahr aufgenommen werden müssen, hat Kämmerin Elisabeth Haupter 300 000 Euro für eventuellen Erwerb von Wohnraum eingestellt. Im Bereich Bau- und Wohnungswesen, Straßen, Brücken und Straßenbeleuchtung schlägt die Umgestaltung öffentlichen Straßenraums in Ertingens Dorfmitte mit 450 000 Euro zu Buche. Weitere 100 000 Euro sind für die Baureifmachung zum Abbruch eines Gebäudes in Binzwangen vorgesehen. In Binzwangen verursachen Straßenarbeiten im St. Anna-Eschle Kosten in Höhe von 55 000 Euro und in Erisdorf soll der Gehweg entlang der Hauptstraße angelegt werden, wozu 200 000 Euro veranschlagt sind. Im ersten Abschnitt der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED im Gemeindegebiet Ertingen sind 190 000 Euro im Haushalt eingestellt. Schon beschlossen wurde vom Gemeinderat die Hochwasserschutzmaßnahme in Erisdorf, für die Kosten in Höhe von 183 000 zu erwarten sind.

Im Bereich der Abwasserversorgung sind Vorhaben in den Haushaltsplan mit Kosten von rund einer Million eingestellt. Im Bereich des Regenüberlaufbeckens in der Binz-wanger Straße fallen Kosten mit einer Summe von 75 000 Euro an, für die Kanalarbeiten beim Engel-Areal und Hirschgelände (Edeka) sind 145 000 Euro vorgesehen, weitere Kanalarbeiten in Binzwangen schlagen mit 62 000 Euro zu Buche und in Erisdorf sind für dieselben Sanierungen 515 000 Euro ausgewiesen. Die vorgesehenen Breitbandmaßnahmen in Ertingen sind mit 315 000 Euro für das laufende Jahr festgesetzt. Der Erwerb von Grundstücken wird mit 400 000 Euro angegeben. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass fast keine erschlossenen Bauplätze mehr vorhanden sind und hier zeitig Handlungsbedarf besteht.