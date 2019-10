Zwei Tonis präsentieren „Herbstzeit-Hose“

Unter dem Motto „Herbstzeit-Hose“ präsentieren die zwei Tonis der Waschhausvereinigung am Samstag, 12. Oktober, 20 Uhr, in der Mehrzweckhalle Erolzheim ihr Programm zum Eintritt in die dunkle Jahreszeit.

Die kalten Nächte zwingen den E-Bike-Akku allzu schnell in die Knie, dafür lädt man seinen eigenen Akku am besten mit einem Smoothie auf. Und beim Grabrichten auf Allerheiligen ist man schnell versucht, die vielen Blätter mit dem Laubbläser vom Grab zu fegen, wäre da nicht das Laubbläserverbot. Die langen Nächte steigern auch wieder die Lust auf behagliches Wohnen und lassen so manchen Wunsch nach neuen Möbeln keimen. Auch eine neue wärmere Hose wäre im Herbst angebracht, stellt jedoch für Käufer und Verkäufer eine enorme Herausforderung dar.

Mit vielen neuen und bekannten Liedern lädt die Waschhausvereinigung wieder einmal nach Erolzheim ein und versucht, die Gäste für ein paar humorvolle sorglose Stunden dem tristen Alltag zu entreißen.

Karten sind ab sofort im Rathaus Erolzheim, Bürgerbüro zu den Öffnungszeiten sowie Restkarten an der Abendkasse (ohne Gewähr) erhältlich. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf zehn Euro und an der Abendkasse zwölf Euro Der Vorverkauf endet am Donnerstag vor der Veranstaltung um 19 Uhr.