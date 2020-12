Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Zwei Menschen sind bei einem Unfall in Erolzheim am Mittwoch leicht verletzt worden. Gegen 13 Uhr war eine 56-jährige Autofahrerin auf der Daimlerstraße in Richtung Einsteinstraße unterwegs. Als sie die Kreuzung Siemensstraße mit der Robert-Bosch-Straße querte, missachtete sie die Vorfahrt einer 18-Jährigen. Bei der Kollision erlitten beide Frauen leichte Verletzungen.

An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ebenso wurde ein Metallzaun in der Robert-Bosch-Straße beschädigt, da der Wagen der 56-Jährigen nach dem Aufprall nach links von der Straße abkam. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 25000 Euro.