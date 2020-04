Zwei Einbrüche bei Erolzheimer Firmen

In Erolzheim ist Montagnacht bei zwei Firmen eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, gelangten Unbekannte nachts auf ein Firmengelände in der Keplerstraße. Sie hebelten ein Fenster auf. Im Gebäude durchsuchten sie die Büros. Laut Polizei fanden sie wohl Bargeld, das sie mitnahmen. In derselben Nacht stiegen Einbrecher in das Gebäude einer anderen Firma in der Daimlerstraße ein. Auch hier hebelten die Eindringlinge ein Fenster auf und gelangten so in das Firmengebäude. Nach ersten Erkenntnissen blieben die Unbekannten ohne Beute. Der Polizeiposten Ochsenhausen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten prüfen auch, ob die beiden Einbrüche im Zusammenhang stehen. Die Polizei weist darauf hin, dass viele Einbrüche durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden können. Schon durch einfache Maßnahmen könne jeder etwas tun.