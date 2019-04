Zukunft des Sportvereins Erolzheim weiter ungewiss

Steht der Sportverein Erolzheim vor dem Aus? Diese Frage treibt die Mitglieder auch nach der jüngsten Hauptversammlung weiter um. 600 Mitglieder zählt der Verein aktuell, im Jahr 2022 soll dessen 100-jähriges Bestehen gefeiert werden. Doch weiterhin findet sich kein Freiwilliger, der das Amt des Vorsitzenden übernehmen möchte. Wie berichtet hat der Vorsitzende Klaus Pöpperl für kommendes Jahr seinen Rückzug angekündigt.

Zunächst schilderten die Abteilungen Judo, Faustball, Fußball und Schwimmen in ihren Berichten ihre Aktivitäten, Wettkämpfe sowie ihre Erfolge im vergangenen Vereinsjahr. Auch hier wurde laut Pressemitteilung deutlich, „welch großartige Jugendarbeit in den verschiedenen Abteilungen geleistet wird“. Der Vorsitzende Klaus Pöpperl berichtete über die Veranstaltungen des Gesamtvereins. Die Kassiererin, Monika Wastlbaur zeigte in ihrem Bericht auf, dass trotz Investitionen von fast 100 000 Euro in den vergangenen Jahren, der Verein in 2020 schuldenfrei sein wird. Bürgermeister Jochen Ackermann dankte für die Leistungen aller Abteilungen.

Bewerber fehlen

Das zentrale Thema bei den Wahlen war das Fehlen von Bewerbern für alle Ämter innerhalb des Vorstands. Der Sportverein ist auch auf der Suche nach einem neuen Vorsitzenden. Klaus Pöpperl, der das Amt seit 19 Jahren innehat, wird dieses im kommenden Jahr endgültig niederlegen.

Rollierendes System als Ausweg?

Deshalb schlug Pöpperl in dieser Hauptversammlung eine Satzungsänderung vor: „Sollte sich niemand bereit erklären, das Amt des Vorsitzenden zu übernehmen, wird dieses Amt rollierend in alphabetischer Reihenfolge durch die jeweiligen Abteilungsleiter für ein Jahr übernommen. Die Vertretung wird durch den jeweils alphabetisch darauffolgenden Abteilungsleiter sichergestellt.“

Bürgermeister Jochen Ackermann appellierte eindringlich an die Anwesenden, wie wichtig ein Sportverein für die Gemeinde und vor allem für Kinder und Jugendliche sei. Er merkte an, dass die vielfältigen Sportabteilungen Erolzheim zu einer attraktiven Gemeinde mache und dies hoffentlich auch so bleibe. Die Gemeinde verfügt über Fußball- und Faustballplätze, Leichtathletikanlage, Schwimmbad sowie eine Sporthalle.