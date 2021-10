Zirkus Abeba gestaltet Projektwoche in Erolzheim

Das Zirkus Abeba aus Freiburg hat an der Grundschule in Erolzheim eine umfangreiche Projektwoche gestaltet. 122 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Erolzheim konnten sich zu Beginn des Schuljahres für eine der neun Artistengruppen bewerben und trainierten und feilten Anfang Oktober von Montag bis Freitag an ihrem Programm. In den Gruppen der Leiterakrobatik, der Fakire, Balance, Akrobatik, Hula-Hoop, Jonglage, Pantomime, Clowns und Trapez konnten die Schüler Kunststücke einstudieren und proben.

Professionell begleitet von den beiden Zirkuspädagoginnen Bente und Emma des Zirkus Abeba wurde in jeder Gruppe zu selbst ausgewählter Musik ein ansprechendes Programm erarbeitet. Die Artistengruppen wurden von Lehrkräften, der Sekretärin oder auch unserem Betreuungspersonal betreut. Eltern halfen mit in der Vorbereitung, Durchführung, der Bewirtung während der Aufführungen, beim Ändern der Kostüme, bei der Kartenkontrolle, beim Schminken der Kinder und bei der Licht- und Tontechnik während der Aufführungen.

Höhepunkt waren zwei Aufführungen im Zirkuszelt auf dem Festplatz der Gemeinde Erolzheim. Zu den Aufführungen kamen jeweils 200 Besucher in den Genuss, alle Schülerinnen und Schüler der Grundschule Erolzheim zu bestaunen. Es galt die 3G-Regel und Mundschutzpflicht im Zelt.

„Für unsere Schulgemeinschaft und jeden einzelnen Schüler war diese Woche ein unbeschreibliches Erlebnis. In jahrgangsgemischten Gruppen fand jedes einzelne Kind ein Kunststück, bei dem es unter Beweis stellen konnte, dass man in nur einer Woche unglaubliches auf die Beine stellen konnte“, sagt Alexandra Schäffler-Enßle, Schulleiterin der Grundschule Erolzheim. Jedes Kind sei mindestens einmal im Mittelpunkt der Manege gestanden. Die Gruppen präsentierte eigenständig – ohne einen Erwachsenen – ihr Programm in der Manege und halfen und unterstützten einander. „Da waren Durchhaltevermögen, Toleranz, Hilfsbereitschaft und Teamgeist gefragt“, so die Schulleiterin.

Unterstützt wurde die Grundschule Erolzheim von der Gemeinde Erolzheim, dem Bauhofteam, dem Hausmeisterteam und in Erolzheim ansässigen Firmen wie der BayWa AG, der Firma Edeka und der Firma TEBO creativ.

Finanziert wurde das Projekt mit den Eintrittsgeldern und vom Förderkreis der Grundschule Erolzheim. Außerdem erhielt die Grundschule Erolzheim für dieses Projekt eine Zusage der finanziellen Unterstützung von 2000 Euro im Rahmen der Spendenaktion „Engagieren und Kassieren“ von der Kreissparkasse Biberach in Zusammenarbeit mit der „Schwäbischen Zeitung“. Die Grundschule Erolzheim hatte sich mit dem pädagogischen, gemeinschaftsfördernden Projekt hierfür beworben.