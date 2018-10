Wenn das Kind nicht im Kindergarten ankommt

Der Großteil der Edelbeurer Kinder fährt mit dem Bus nach Erolzheim, um dort zur Schule oder in den Kindergarten zu gehen. Nicht immer funktioniere das reibungslos, mahnen mehrere Eltern an. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ schildern sie teils besorgniserregende Situationen.

An einem Morgen setzt eine Mutter ihren Sohn mit anderen Kindern in Edelbeuren in den Bus. Sein Ziel: der Kindergarten in der Leutkircher Straße in Erolzheim. Die Fahrt dorthin dauert eigentlich nur wenige Minuten. „Die älteren Kinder sind an der Schule ausgestiegen. Meinen Bub sollte der Busfahrer noch zum Kindergarten bringen“, so die Mutter. Doch die Erzieherinnen warteten dort vergeblich auf den Jungen: „Sie haben mich angerufen und gefragt, wo er denn bleibt. Doch ich wusste es auch nicht.“ Es folgt eine Stunde der Ungewissheit, bis sich herausstellt: Ihr Sohn ist in Ochsenhausen gestrandet, weil der Bus nach der Grundschule direkt zurück in die Rottumstadt fuhr: „Der Busfahrer hat den Jungen einfach aussteigen lassen. Erwachsene haben sich seiner zum Glück angenommen.“

Eine andere Mutter erlebte Ähnliches. „Meine damals drei Jahre alte Tochter sollte ebenfalls von Edelbeuren nach Erolzheim in den Kindergarten fahren“, sagt Christin Dreßler. Das Mädchen erreichte nicht den Kindergarten. Stattdessen musste Christin Dreßler ihr Kind in Ochsenhausen einsammeln: „Nicht nur ich war völlig aufgelöst, sondern auch meine Tochter.“ Noch heute steige das Mädchen ungern in den Bus.

Im SZ-Gespräch schildern die Mütter um Christin Dreßler, Sabrina Schöllhorn und Katrin Kammerlander weitere Beispiele, mit denen sie deutlich machen: Mit der Beförderung der Edelbeurer Kinder läuft nicht alles glatt. „Vor allem morgens, bei der Hinfahrt, gibt es seit zwei Jahren Probleme“, sagt Kammerlander. Mittags funktioniere es dagegen. Den regen Wechsel bei den Busfahrern, die teilweise auch kein Deutsch beherrschen und denen es an Ortskenntnissen fehle, kritisieren sie unter anderem. Die Eltern wünschen sich eine bessere Kommunikation zwischen Busfahrern und Kindern, aber auch mehr Informationen über Änderungen im Fahrplan.

GPS-Daten ausgewertet

„Die Haltestelle Kindergarten in Erolzheim wird von Edelbeuren aus mit der Linie 250 bedient“, erläutert Peter Hirsch, Leiter des Verkehrsamts beim Landratsamt Biberach. Und darin liegt der Knackpunkt. Laut Hirsch fahren die Kinder mit dem öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV), wofür zwar der Landkreis zuständig sei, aber nicht für die Beförderung der Kindergartenkinder im engeren Sinn: „Das ist eigentlich Sache der Gemeinde.“ Bei der Gemeindeverwaltung verweist man dagegen aufs Landratsamt.

In Edelbeuren gebe es diese Lösung, um Doppelfahrten zu vermeiden, sagt Hirsch. „Wenn eine Aufsichtsperson mitfährt, ist das eine gute Sache.“ Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr, und somit auch Kinder, müssten selbst wissen, wann sie aussteigen müssen, sagt der Amtsleiter. Nach den Beförderungs- und Tarifbestimmungen des Ding-Nahverkehrverbunds dürften Kinder unter sechs Jahren ohnhin nur in Begleitung im ÖPNV fahren: „Es muss kein Erwachsener sein. Auch eine älteres Geschwister kann eine Aufsichtsperson sein.“ Es sei nicht Aufgabe des Busfahrers dafür zu sorgen, dass Kinder rechtzeitig aussteigen.

Die Haltestelle Kindergarten in Erolzheim werde morgens nach dem Halt an der Schule um 8.02 Uhr und zur Rückfahrt angedient, schildert Hirsch weiter. In der Zeit dazwischen halte kein Bus am Kindergarten. Als Alternative nennt er die etwa zehn Minuten Fußweg entfernte Haltestelle „Feuerwehrgerätehaus“. Seit Schuljahrsbeginn seien die Halte fahrplanmäßig angefahren worden, was GPS-Daten belegten: „Jedoch zeigen sie nicht, ob tatsächlich gehalten wurde.“ Ihm sei seitens des Busunternehmers versichert worden, die Fahrer könnten sich auf Deutsch verständigen: „Es gibt zu wenige Busfahrer, weshalb welche aus anderen EU-Ländern geholt werden.“ Voraussetzung dafür seien aber Deutschkenntnisse.

Bislang seien weder dem Busunternehmen noch dem Landratsamt die Probleme an der Haltestelle beim Kindergarten bekannt gewesen, so Hirsch. An das Landratsamt sei der pauschale Wunsch herangetragen worden, die Haltestelle „Zum Schlössle“ in Edelbeuren anzudienen, um den Kindergartenverkehr zu verbessern. Mittelfristig soll das möglich sein.

Im SZ-Gespräch bekräftigten die Eltern dagegen mehrfach, ihrem Ärger bei entsprechenden öffentlichen Stellen Luft gemacht zu haben. Seit Schuljahresbeginn, einmal von Verspätungen abgesehen, habe es solch gravierende Ereignisse wie eingangs geschildert glücklicherweise nicht mehr gegeben, sagt Kammerlander. Sie und die anderen Eltern hoffen jetzt, dass das auch künftig so bleibt.