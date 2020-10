Einen Wechsel in der Kirchenpflege gibt es bei der evangelischen Kirchengemeinde Erolzheim-Rot. Wie Pfarrerin Margit Bleher mitteilt, wurde im Gottesdienst am Erntedankfest in Erolzheim Andrea Martin als Kirchenpflegerin verabschiedet und Christina Walcher als ihre Nachfolgerin in ihr neues Amt eingeführt. Mehr als drei Jahre hat Andrea Martin dieses Amt bekleidet. Jetzt führe sie ihre berufliche Entwicklung einen anderen Weg, so die Mitteilung. „Die Kirchengemeinde ist froh, dass sie Frau Walcher gewinnen konnte“, sagt Bleher. Walcher sei gelernte Bankbetriebswirtin und sei bereits Kirchenpflegerin in Kirchdorf, daher sei ihr die Aufgabe bereits vertraut.

Eine Kirchenpflegerin ist vor allem für die finanziellen Angelegenheiten einer Kirchengemeinde zuständig. Sie wird vom Kirchengemeinderat bestimmt und ist stimmberechtigtes Mitglied in diesem Gremium.