Waffelbäckerei für eine gute Sache

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf dem Erolzheimer Nikolausmarkt sind am Stand des Katholischen Frauenbundes wieder die Waffeleisen heiß gelaufen. Der Erlös in Höhe von 500 Euro aus dem Verkauf von Waffeln und dazu passendem Winterglüh sowie eine private Zugabe machen eine Spende von 600 Euro an das Hospiz Haus Maria in Biberach möglich. Der Frauenbund sagt allen „Danke“, die zu diesem schönen Ergebnis beigetragen haben. Auf dem Bild bei der Spendenübergabe zu sehen (von links): Margret Willburger (Frauenbund Erolzheim), Tobias Bär (Hospizleiter), Elisabeth Hirsch (Frauenbund Erolzheim). Foto: Katholischer Frauenbund