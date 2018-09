Vom Zumba-Kurs bis zum Computer-Abend

Die Volkshochschule Illertal startet in das neue Herbst und Winter Semester. Es finden sich viele neue Ideen, aber auch bewährte Kurse im Programm der Volkshochschule Illertal. Anfang September beginnen die Kurse.

Eine schnelle Anmeldung erfordern die angebotenen Studienfahrten nach Sizilien, Marokko und Griechenland, Anmeldeschluss ist bereits am 10. September. Spannend ist sicher auch die Führung Ende November in der Stadtbücherei in Stuttgart, vor allem für Ebook-Leser, sie können sich nach der Führung als Mitglied anmelden. Einblick in die Arbeit des Hubschraubergeschwaders 64 in Laupheim gibt es im Herbst.

Der neue Bereich „Foto, Film und Medienpraxis bietet Workshops zum Thema „Fotografieren mit der digitalen Spiegelreflex- und System Kamera“ und „Menschen und Portraits fotografieren“.

Im Kreativbereich wartet im angehenden Semester wieder Angebote wie „Goldschmieden“ oder auch verschiedene themenorientierte Töpferkurse, auch speziell zum Thema Herbst und Weihnachten, wie etwa Herbstfrüchte oder Krippenfiguren aus Ton und für Kinder Schneemänner töpfern, basteln zum Advent und Holzschnitzen. Viele Kinderkurse finden auch in den Ferien statt.

Egal ob jung oder alt, wer Spaß am Tanzen hat für den gibt es Ballett für Kinder, „Dance for Kids oder Teens“, oder für Erwachsene „Modern Dance“ und neu im Programm „Zumba-Fitness“ und für Kleinkinder „Musik und Spaß“ bei den Musikfröschen.

Seit Jahren sehr beliebt sind auch die Schwimmkurse für Kinder im Hallenbad in Erolzheim, die immer das ganze Jahr über fortgeführt werden.

Dem Trend nach gesundheitsbewusstem Verhalten trägt der Bereich „Gesundheit und Sport“ Rechnung., ob Entspannungs-, Fitness- und Bewegungskursen, wie Pilates, Wirbelsäulengymnastik, Yoga und Nordic Walking, Fit mit Fun oder auch Bauch-Beine-Po und neu „Fit for Fun“ für Männer. Im Hallenbad in Erolzheim gibt es Aquatraining, Wassergymnastik und jetzt neu „Aqua-Zumba-Fitness“.

Breit gefächert ist auch das Angebot der Kochkurse, ob mexikanische, kroatische und thailändische Küche, Kochen mit dem Thermomix, oder „Gesundes aus Vollkorn“.

Viele verschiedene Sprachangebote ermöglichen es Quer- und Wiedereinsteigern die passende Kursauswahl zu treffen. Die Möglichkeiten sind vielfältig, von Englisch, und Französisch bis zu Italienisch und Spanisch – jeweils in verschiedenen Schwierigkeitsstufen.

Auch im Bereich EDV und Computer bietet die Volkshochschule Illertal Kurse an: Der Vortag „Tablet-PC Informationsabend“ informiert darüber, was diese Computer so alles können und klärt über die verschiedenen Systeme auf.

Im Programmheft gibt es zudem iPad-Seminare. Wer kein eigenes Gerät besitzt, kann sich bei der Vhs auch ein Tablet ausleihen. Neu in diesem Bereich ist das Angebot „WhatsApp für Senioren“.