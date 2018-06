Volkshochschule Illertal startet ins neue Semester

Das neue Programmheft der Volkshochschule (VHS) Illertal ist da. In den Bereichen Gesellschaft und Umwelt, Gestalten und Kultur, Gesundheit und Sport, Sprachen sowie EDV und Computer hält die VHS auch im kommenden Semester bewährte und neue Kursangebote bereit. Teilnehmer können sich ab sofort anmelden, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Passend zum Frühjahrs- und Sommersemester können sich Interessierte rund um das Thema Obstbaumschnitt theoretisch und praktisch beraten lassen. Darüber hinaus gibt noch andere, der Jahreszeit entsprechende Angebote wie etwa Kochen für Erwachsene mit Kindern, zum Thema „Oster-Basics“ oder Kochen für Singles. Im neuen Programm ist auch Platz für Kreativität. Töpferworkshops wie der Kurs „Henne im Osternest“ oder „österliche Schafe“ für Kinder in den Faschingsferien erwarten die Teilnehmer unter anderem.

Vortrag zu Schüssler Salze

Für die Jüngeren werden Goldschmieden, Holzschnitzen, Bildhauerei-Ytonskulpturen, Basteln für den Muttertag oder Kinderyoga angeboten. Im Gesundheitsbereich stehen Wassergymnastik und Entspannungs-, Fitness- sowie Bewegungskurse wie Pilates, Yoga und Nordic Walking auf dem Programm. Abgerundet wird der Gesundheitsbereich von Vorträgen zu „Schüssler Salze für Kinder“ und Akupressur sowie einem Kochkurs für vegane Küche. Egal, ob Jung oder Alt – wer Spaß am Tanzen hat, der sollte sich bei „Dance 4 Kids oder Teens“ oder „Modern Dance und „Energy Dance“ für Erwachsene anmelden. Seit Jahren beliebt sind auch die Kinderschwimmkurse im Erolzheimer Hallenbad, die über das ganze Jahr fortgeführt werden. Eine breite Palette von Sprachangeboten ermöglicht es Quer- und Wiedereinsteigern, die passende Kursauswahl zu treffen. Englisch (auch für Schüler), Französisch, Italienisch und Spanisch bietet die VHS Illertal jeweils in verschiedenen Schwierigkeitsstufen an.

Ermäßigung in manchen Kursen

Ein Vortag über Tablet-PCs informiert darüber, was diese kleinen Computer so alles können und klärt über die unterschiedlichen Systeme auf. Neu in dem Bereich „EDV und Foto“ ist der Workshop „Hilfe zum Einsatz digitaler Medien“. In einigen Kursen erhalten Teilnehmer eine Ermäßigung.

Das neue Programmheft der VHS Illertal ist ab sofort in der Geschäftsstelle im Rathaus in Erolzheim, in den Rathäusern im Illertal, in allen Banken und vielen Geschäften erhältlich. Informationen zum Programm und Anmeldung bei der VHS Illertal unter Telefon 07354/934661, per E-Mail an vhs.illertal@t-online.de oder online unter www.vhs-illertal.de