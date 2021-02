Viertklässler können sich online informieren

Erolzheim (sz) - Die Kinder der vierten Klassen der Grundschulen hatten in den vergangenen Jahren immer die Möglichkeit, die weiterführenden Schulen vor Ort kennenzulernen: Alle Schulen boten Schnuppertage und Tage der Offenen Tür an. In dieser Form kann dies in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Stattdessen bietet die Realschule Erolzheim für interessierte Eltern sowie Schülerinnen und Schüler drei Online-Info-Veranstaltungen an.

Die erste wird am Donnerstag, 18. Februar, von 18 bis 19 Uhr angeboten. Die weiteren Termine sind am Montag, 1. März, von 19 bis 20 Uhr, und am Freitag, 5. März, von 18 bis 19 Uhr. Außerdem wurde für alle Eltern und Schülerinnen und Schüler der Klasse vier eine Infobroschüre zur Vorstellung der Schule erstellt. Diese wird in den nächsten Wochen in den Grundschulen verteilt werden. Auf der Homepage kann diese jetzt schon digital betrachtet werden.

Die Anmeldetermine sind für alle weiterführenden Schulen am 10. und 11. März. Wie der Anmeldeprozess in diesem Jahr an der Realschule Erolzheim ablaufen kann, wird ebenfalls auf der Homepage bekanntgeben.