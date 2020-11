Vier neue schwäbisch schwätzende Fachkräfte

Seit Kurzem haben sie ihre Examen und damit auch ihre neuen Arbeitsverträge als examinierte Altenpfleger: Drei Männer aus dem Kosovo und Andreea Done aus Rumänien. „Ich bin sehr stolz auf meine neuen Fachkräfte“, sagt Marianne Schneider, Leiterin des Seniorenzentrums Erolzheim, eine Einrichtung der Zieglerschen Altenhilfe. Es sei nicht einfach für sie gewesen, die drei Jahre durchzustehen. „Besonders wenn man die familiären Situationen hinter den Schülern kennt. Ebenso war es auch für alle Kollegen eine Herausforderung, mit den sprachlichen Barrieren und den kulturellen Lebensauffassungen umzugehen.“

Die drei Männer Arben Krasniqi, Besar Gashi und Durim Mulaku sind drei von acht jungen Menschen aus dem Kosovo, die nun als staatlich anerkannte Altenpfleger von den Zieglerschen übernommen werden. „Wir sind vor drei Jahren in das sogenannte Kosovo-Projekt des Diakonischen Werks Württemberg eingestiegen und beschäftigen über alle Standorte hinweg insgesamt 50 Teilnehmende“, berichtet Linda Krall, Personalreferentin für internationale Personalgewinnung bei den Zieglerschen. „Es ist schön, dass nun die ersten acht ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben.“

Andreea Done aus Rumänien hat bereits vor ein paar Jahren als Pflegehelferin im Seniorenzentrum in Erolzheim angefangen: „Ihr gilt ein besonderer Dank für die Unterstützung während der ganzen Schulzeit“, sagt Marianne Schneider. „Sie hat sich im Besonderen der drei Kollegen angenommen, die so von ihrer praktischen Erfahrung und ihren Deutschkenntnissen profitiert haben.“

Und so wurden nach einem ersten harten Jahr aus den drei Männern nach und nach schwäbisch schwätzende Kollegen. „Alle vier genießen große Beliebtheit bei unseren Bewohnern. Das hat ihnen sicher sehr geholfen und sie dabei motiviert, die Ausbildung durchzuhalten“, so Schneider weiter. Zwischenzeitlich hätten sich alle hervorragend integriert und das ganze Team freue sich, dass alle im Seniorenzentrum bleiben und dort arbeiten wollen.