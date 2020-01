VHS Illertal startet in ein neues Semester

Das neue Programmheft der Volkshochschule (VHS) Illertal ist da und zwar sowohl als gedrucktes Heft als auch online auf der Homepage der Volkshochschule vhs.illertal.de. Interessierte finden darin viele neue Angebote aus den Bereichen Gesellschaft und Umwelt, Gestalten und Kultur, Gesundheit und Sport, Sprachen, EDV und Computer.

Als Tagesreisen werden eine Fahrt nach Obermarchtal zur Gärtnerei Schänzle mit Führung durch den Heilpflanzengarten und eine Fahrt ins Allgäu zu Primavera mit einem Vortrag über ätherische Öle und einem Gartenrundgang angeboten.

Der Bereich „Foto, Film und Medienpraxis“ bietet Workshops für Spiegelreflex,- System- und Bridgekameras zum Thema „Porträtfotografie indoor und outdoor“.

Im Kreativbereich gibt es Töpferworkshops, kreative Weidegeflechte, Nähworkshops und Schmuckkurse. Neu im Programm ist der Kurs „Modern Calligraphy Basics“.

Kurse für Kinder

Angebote gibt es auch für die jüngeren VHS-Teilnehmer, darunter Töpferkurse, Kurse zum Nadelfilzen und Holzschnitzen. Darüber hinaus können die Teilnehmer eine Überraschung zum Muttertag basteln oder einen Nähworkshops besuchen. Wer Spaß am Tanzen hat, wird ebenfalls bei der VHS fündig. Für Erwachsene wird „Modern Dance“ angeboten, für Kinder „Dance 4 Kids und Teens“ und „Kreativer Kindertanz“. Zudem gibt es Ballettkurse für Kinder ab vier Jahren. Die dort einstudierten Choreografien zeigen die Kinder bei einer Aufführung am Ende des Semesters.

Mehrere Angebote finden sich in der Rubrik „Gesundheit und Sport“. Die VHS bietet Kurse für Yoga, Qigong, Pilates, Indian Balance, Wirbelsäulengymnastik, Zumba-Fitness und Bauch-Beine-Po-Training an. Die Yogakurse finden im Sommer teilweise am Sinninger Badesee statt. Darüber hinaus gibt es Kurse für Mütter mit Babys und Wasserkurse. Neu im Programm ist ein Poi-Kurs. Zudem werden Schwimmkurse für Kinder ab sechs Jahre im Hallenbad in Erolzheim angeboten.

Kochen und Genießen

Im Bereich „Kochen und Genießen“ kommen Ernährungsbewusste, Kochanfänger und Kochbegeisterte auf ihre Kosten: Sommerküche, Kräuterküche, original thailändische Küche oder „die Küche des Himalaya“ sind Teil des VHS-Programms.

Wer seinen Wortschatz und vorhandene Kenntnisse in einer fremden Sprache erweitern möchte, dem bietet die VSH Illertal Gelegenheit dazu in verschiedenen Sprachkursen. Sie ermöglichen es auch Quer- und Wiedereinsteigern, die passende Kursauswahl zu treffen. Es gibt Angebote zu Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch am Vormittag und am Abend.

Der Umgang mit modernen Informations- und Kommunikationstechniken ist mittlerweile fester Bestandteil des Alltags. Teilnehmer der EDV-Kurse bekommen Einblicke in die Welt der neuen Medien und können vorhandene Kenntnisse vertiefen. Wieder ins Programm aufgenommen wurde die Tastaturschulung für Kinder. Für Erwachsene und Senioren gibt es verschiedene Tablet- und iPhone-Kurse. Wer kein eigenes Gerät besitzt, kann sich bei der VHS ein Tablet ausleihen.

Das neue Programmheft der VHS Illertal liegt in gedruckter Form ab sofort in den Rathäusern im Illertal, in den Banken im Illertal, in vielen Geschäften und in der Geschäftsstelle im Rathaus in Erolzheim aus.