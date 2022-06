Vereine lernen, sich digital zu verwalten

Das Netzwerk Ehrenamt lädt für Mittwoch, 29. Juni, zur Veranstaltung „Digitalisierung von Vereinsprozessen“ nach Erolzheim ein. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Digitalisierung in Vereinen“ statt und wird in Kooperation von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen im Netzwerk Ehrenamt im Landkreis Biberach organisiert.

Die Digitalisierung schreitet ständig voran und macht auch vor der ehrenamtlichen Arbeit in Vereinen nicht Halt. In vielen Vereinen sind Handzettel, Karteikästen und Papierordner noch immer gängige Praxis, heißt es in einer Ankündigung. Der IT-Experte Thomas Hartmann aus Laupheim stellt am Mittwoch, 29. Juni, in der Mehrzweckhalle Erolzheim Möglichkeiten für eine digitale Organisation von Vereinen vor. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 und dauert bis etwa 21.15 Uhr. Zunächst erklärt Hartmann die Mitgliederverwaltung mittels eines Vereinsmanagers. Anschließend gibt es eine allgemeine Einführung in die Vereinsbuchhaltung, um die erforderlichen Grundlagen für nicht steuerpflichtige Vereine aufzuzeigen. Zum Abschluss wird eine digitale Lösung für die Vereinsbuchhaltung vorgestellt.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine verbindliche Anmeldung beim Kreisjugendring Biberach per E-Mail an info@kjr-biberach.de oder telefonisch unter 07351/3470746 ist bis Freitag, 24. Juni, möglich.