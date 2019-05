Vatertagsfest ist dieses Jahr in Erolzheim

Der Musikverein Erolzheim veranstaltet am 30. Mai das alljährliche Vatertagsfest. Aufgrund Baumaßnahmen auf dem Festplatz in Edelbeuren für das neue Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus findet das Vatertagsfest dieses Jahr allerdings auf dem Festplatz in Erolzheim statt. Zum Frühschoppen spielt ab 10.30 Uhr der Musikverein Siggen. Nachmittags ab 14 Uhr unterhalten die Cheerleader und die Musikkapelle Erolzheim zu Kaffee und Kuchen. Für die Bewohner aus Edelbeuren und Bechtenrot wird ein Shuttlebus nach Erolzheim angeboten. Die Abfahrt ist in Edelbeuren (Feuerwehrhaus) um 11 Uhr und in Bechtenrot (Post) um 11.10 Uhr. Die Rückfahrt ist um 14 Uhr. Das Fest findet bei jeder Witterung statt.