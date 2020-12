Unfallflucht dank Zeugen aufgeklärt

Dank Zeugen hat die Polizei am Montag nach einem Unfall in Erolzheim den mutmaßlichen Verursacher ermitteln können.

Gegen 16 Uhr sei der Fahrer eines Mercedes auf einem Gelände in der Zeppelinstraße unterwegs gewesen, so die Polizei in ihrem Bericht. Der Mann sei beim Einparken gegen einen VW gestoßen. Danach sei er ausgestiegen, einkaufen gegangen und anschließend weggefahren. Um den Schaden kümmerte er sich nicht, sagten Zeugen später der Polizei. Das Kennzeichen hatten sie sich gemerkt. So ermittelte die Polizei den mutmaßlichen Verursacher schnell. Der 20-Jährige muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. Die Polizei schätzt den Sachschaden am VW auf rund 500 Euro.