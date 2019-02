Unbekannter schießt auf Katze - Polizei nimmt Ermittlungen auf

In Erolzheim hat eine Frau am Donnerstag festgestellt, dass ihre Katze verletzt ist. Die Besitzerin ging laut Polizeibericht zu einem Tierarzt.

Dieser fand ein Projektil einer Luftdruckwaffe in der hinteren rechten Pfote. Ein Unbekannter muss, so die Polizei in ihrer Mitteilung, zwischen 8 und 13 Uhr am Donnerstag mit einer solchen Waffe geschossen und die Katze getroffen haben.

Die Ochsenhauser Polizei (Telefon 07352/202050) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter.

