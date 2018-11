Trio „WaDaWidd“ spielt am Freitag

Das Kabarett-Trio „WaDaWidd“ tritt am Freitag, 9. November, um 20 Uhr im katholischen Gemeindehaus in Erolzheim auf. Das Trio besteht aus den drei Untersulmetinger Freunden Dietmar Steimer, Norbert Schlager und Joachim Knoll und hat sich, wie sie selbst schreiben, der schwäbischen „Kleinkunst-Vielosophie“ verschrieben. „WaDaWidd“ sei „leicht verdaulicher schwäbischer Duranand, untermalt mit Weltmusik“. Beim aktuellen Programm kommen vielerlei Instrumente zum Einsatz, wie zum Beispiel Gitarre, Klavier, Saxophon, Dudelsack, Mundharmonika, Klarinette und Flöte. Die Comedians singen, spielen, reimen, philosophieren und blödeln von und über die wirklich wichtigen Dinge aus dem Leben der Schwaben und Nichtschwaben. Dazu gehören laut Ankündigung „klugscheissa, verkuddla, verkata, batscha, tratscha, jomra, maulaffa-feula, ond bruddla – vordrgründig bis hendrfotzig äba“. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf und an der Abendkasse 10 Euro. Karten sind ab sofort im Rathaus Erolzheim zu den normalen Öffnungszeiten sowie an der Abendkasse erhältlich.