Theatergruppe Erolzheim: Vorverkauf startet am 1. April

Die Theatergruppe Erolzheim spielt in diesem Jahr das Stück „Niemand ist vollkommen“ nach den Motiven des Klassikers „Manche mögen’s heiß“ von Billy Wilder. Die Version wurde von der österreichischen Autorin Irene Diwiak überarbeitet und von Regisseurin Birgit Schuck inszeniert. Eine Liveband wird das Stück musikalisch begleiten und Auszüge aus der Filmmusik präsentieren. Premiere ist am Ostermontag, die Kartenvorverkauf startet am 1. April.

Der Inhalt in Kurzform: Die Geschichte beginnt Ende der Goldenen Zwanziger. Jazzmusiker und Mafia-Gangster prägen die Stadt. Obwohl in Amerika die Prohibition herrscht, gibt es genügend „Flüsterkneipen“, die illegal Alkohol ausschenken. Zufällig werden die beiden arbeitslosen Musiker Joe und Jerry Augenzeugen eines Mafia-Mordes. Um den Gangstern zu entkommen verkleiden sie sich als Frauen und heuern bei einer Mädchen-Kapelle an. Auf dem Weg zu einem Gastspiel nimmt die Handlung Fahrt auf – zwei Männer im Kreise junger Musikerinnen, denen auch noch ein paar Gangster auf der Spur sind.

Der Kartenvorverkauf startet am 1. April im Bürgerbüro Erolzheim, die Premiere ist am Ostermontag, 22. April, um 19.30 Uhr in der Erolzheimer Mehrzweckhalle. Weitere Vorstellungen gibt es am Freitag, 26. April, und am Samstag, 27. April, jeweils um 19.30 Uhr. Einlass ist immer um 18.30 Uhr.