SV Erolzheim wirbt für Kinderhospiz in Bayern

Werbung auf eine etwas andere Art erhält das Kinderhospiz St. Nikolaus im bayerischen Bad Grönenbach vom Sportverein Erolzheim und der Firma von Andreas Gaum. Gaum aus Schwendi erklärte sich bereit, die neue Ausrüstung für die Fußballspieler der ersten und zweiten Herrenmannschaft des SV Erolzheim zu sponsern. Doch anstelle des eigenen Firmenlogos wollte Daum, dass das Logo des Kinderhospizes auf die Trikots gedruckt wird. Zusätzlich erhält das Hospiz eine Spende von 600 Euro. Das teilt das Hospiz mit.

„Ich möchte die Menschen für das schwierige Thema Hospiz sensibilisieren“, sagt Andreas Gaum laut Mitteilung. Er ist seit längerem Sponsor beim lokalen Sportverein und hat für diese Spende auch die beiden Firmen Kuso Licht aus Erolzheim und Tomtex Textilveredelung aus Laupheim gewinnen können. Zusätzlich erklärten sich auch die Spieler bereit, eine Spende für das Kinderhospiz zu geben. Somit konnten insgesamt 600 Euro an Simone Pschorn vom Förderverein des Kinderhospizes übergeben werden.

Einziges Kinderhospiz in Bayern

Die Einrichtung in Bad Grönenbach begleitet Familien mit einem unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kind während der gesamten Krankheits-, Sterbe- und Trauerphase. In dem einzigen stationären Kinderhospiz in Bayern werden die erkrankten Kinder in Absprache mit den Eltern betreut. Eltern und Geschwister können sich Zeit für ihre eigenen Bedürfnisse und die ihrer Familie nehmen - Zeit zum Ausruhen, zum Schlafen und Zeit für sich selbst und die anderen. Durch die Entlastung und die Auszeit vom Alltag können neue Kräfte aktiviert werden.