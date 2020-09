SV Erolzheim tritt bei M35-DM an

Die M35-Faustballer des SV Erolzheim spielen am kommenden Wochenende in Stuttgart-Vaihingen um den deutschen Meistertitel im Feld. Die DM-Qualifikation resultiert aus der Spielberechtigung für die ausgefallene Hallen-DM, die die Erolzheimer in diesem Jahr ausgerichtet hätten, was aber dann die Corona-Pandemie verhinderte.

In der Vorrunde spielt der SV Erolzheim am Samstag gegen den MTV Rosenheim, den TV Waldrennach, den TV Rendel und das Team von Bayer 04 Leverkusen. Als weitere Teilnehmer treten in der anderen Vorrundengruppe der VfB Stuttgart, der NLV Stuttgart-Vaihingen, der TuS Frammersbach, der TV Dieburg und die TSG Tiefenthal an.

Situations- und urlaubsbedingt steht den Erolzheimern, wie sicherlich auch den anderen Vereinen, nicht der komplette Kader zur Verfügung. „Im Vordergrund der Meisterschaft steht der Wunsch auf Gemeinschaft auch in schwierigen Zeiten. Das Sportliche rückt hier in gewisser Weise etwas in den Hintergrund, aber wenn wir auf dem Platz stehen, wollen wir auch versuchen zu gewinnen“, beschreibt SVE-Spielführer Jörg Jansen die Erwartungshaltung.