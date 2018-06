Die Faustballer des SV Erolzheim sind in der Bayernliga Süd zu Hause gefordert. Spielbeginn in der Erolzheimer Sporthalle ist am Sonntag, 13. Dezember, um 11 Uhr. Gegner des SVE sind die TSG 08 Roth und der TV Segnitz. Der Eintritt ist frei.

Die Partie des Heimspieltags in der Erolzheimer Sporthalle im Überblick: SV Erolzheim – TSG 08 Roth (11 Uhr), TSG 08 Roth – TV Segnitz (gegen 12 Uhr), SV Erolzheim – TV Segnitz (gegen 12.50 Uhr).