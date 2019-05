SV Erolzheim erzielt ersten Saisonsieg

Mit einem Sieg und einer Niederlage sind die Landesliga-Faustballer des SV Erolzheim vom Auswärtsspieltag aus Viechtach zurückgekehrt.

Im ersten Spiel gegen den TSV Heining gelang mit einem in der Summe souveränen 3:0-Erfolg der erste Saisonsieg. Der SVE zeigte sich im Vergleich zum Saisonauftakt vor allem im Abwehrbereich klar verbessert. Großen Anteil daran hatte Routinier Alexander Wirth, der aus der Zuspielposition heraus der Mannschaft die notwendige Stabilität verlieh. Im zweiten Spiel gelang es nur phasenweise mit den sehr gut aufspielenden Gastgebern aus Viechtach mitzuhalten. „Wir haben es nicht geschafft, einen kompletten Satz fehlerfrei durchzuspielen und erarbeitete Führungen ins Ziel zu bringen. Viechtach war hier einfach cleverer und der verdiente Sieger“, kommentierte Angreifer Jan Spehr die 0:3-Niederlage.

Am kommenden Sonntag stehen dann im Abstiegskampf zwei weitere Partien gegen SV WB Allianz München und TSV Unterpfaffenhofen II in München auf dem Programm. In diesen Spielen gehen die Illertaler als klarer Außenseiter ins Rennen. Für Spielertrainer Jürgen Föhr steht fest. „Wir müssen in dieser Saison geduldig bleiben und unsere Chancen gegen die Teams aus der unteren Tabellenhälfte nutzen. Jeder Punkt und Satz bringt uns weiter und stärkt das Selbstvertrauen. Ein Selbstläufer wird der Klassenhalt sicherlich nicht werden.“