SV Erolzheim ehrt langjährige Mitglieder

Der Sportverein Erolzheim (SVE) hat seine erste Hauptversammlung mit der neuen Vorstandschaft in der Mehrzweckhalle in Erolzheim durchgeführt. Bürgermeister Jochen Ackermann, Sportkreisvizepräsident Karl Heinz Gropper sowie zahlreiche Mitglieder des SVE nahmen an der Versammlung teil. Zum Ende der Veranstaltung wurde die langjährige Mitglieder geehrt.

Den Mitgliedern Stefan Fischer, Willi Forstenhäusler, Paul Hinderhofer, Joshua Kallabis, Brigitte Koch, Mark Pöpperl und Magdalena Wirth überreichten die Vorstandsvorsitzenden die Urkunde für 25 Jahre Mitgliedschaft überreicht. Für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten Dieter Holzem, Rosemarie Holzem, Wilhelmine Jansen und Josefa Scheffold eine Urkunde. Für ganze 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Carsten Krieger mit einer Urkunde geehrt. Zum Abschluss wurde Klaus Pöpperl für seine 20-jährige Vorstandschaft der Ehrenbrief des Sportkreises Biberach, vertreten durch den Vizepräsidenten Karl Heinz Gropper, feierlich verliehen. Zudem wurde Klaus Pöpperl zum Ehrenvorstand des SV Erolzheim ernannt.