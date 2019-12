SV Erolzheim baut Tabellenführung aus

Der SV Erolzheim hat in der Faustball-Landesliga Süd beim Spieltag in München drei von vier Spielen gewonnen. Mit dieser positiven Bilanz konnte die Tabellenführung ausgebaut werden.

Lediglich in einem umkämpften Spiel gegen Rosenheim II hatte Erolzheim das Nachsehen und verlor in zwei Sätzen. In den anderen Partien reichte eine souveräne und abgeklärte Spielweise zum Punktgewinn. Erfreulich war aus SVE-Sicht auch die Tatsache, dass der SV Tannheim dem Verfolger Rosenheim II zwei Punkte abnahm und somit den Erolzheimern Luft im Meisterschaftsrennen verschaffte. „Wir haben alle schon besseren Faustball gespielt und auch von vielen gegnerischen Fehlern profitiert“, sagte SVE-Abwehrspieler Manuel Zeiler. „Dennoch waren die Siege völlig verdient und gekonnt rausgespielt. Wir haben wenig zugelassen und stehen zu Recht an der Tabellenspitze.“

Der letzte Spieltag findet in Erolzheim am 19. Januar 2020 statt. Spielbeginn ist um 10 Uhr. In den Derbys gegen Amendingen, Tannheim und Burlafingen wollen die Erolzheimer die Meisterschaft vor heimischem Publikum perfekt machen.

Statistik des Spieltags SVE: J. Spehr, T. Spehr, Wirth, Föhr, Scherf, Zeiler. Die Spiele mit Erolzheimer Beteiligung (in München): SVE – SV WB Allianz München 2:0 (11:9, 11:9), SVE - MTV Rosenheim II 0:2 (8:11, 10:12), SVE – SV WB Allianz München 2:0 (11:7/11:4), SVE - MTV Rosenheim 2 2:0 (11:8/11:5). Tabelle der Landesliga Süd Männer (Halle): 1. SV Erolzheim 18:4 Punkte, 2. TSV Unterpfaffenhofen II 16:6, 3. SVW Burghausen 14:8, 4. MTV Rosenheim II 14:8, 5. SV Tannheim 10:12, 6. FC Burlafingen 8:14, 7. SV Amendingen 4:18, 8. SV WB Allianz München 4:18.