SV Erolzheim übernimmt Tabellenspitze

Die Faustballer des SV Erolzheim haben beim Heimspieltag drei Derbysiege gegen Amendingen, Burlafingen und Tannheim eingefahren. Dadurch übernahmen die Erolzheimer die Tabellenführung in der Landesliga Süd.

Alle sieben eingesetzten SVE-Spieler überzeugten beim Heimspieltag mit einer sehr guten mentalen Einstellung und leidenschaftlicher Einsatzbereitschaft. „Wir wollten unbedingt vor heimischem Publikum die prestigeträchtigen Derbys gewinnen und haben uns hierfür sehr gut eingestellt. Das war eine tolle Teamleistung und jeder hat für den anderen gekämpft“, bilanzierte SVE-Spielführer Timo Spehr. „Wir haben immer an den Sieg geglaubt und haben uns bei Rückständen nicht aus der Ruhe bringen lassen.“

Vor allem im Spiel gegen Tannheim mussten die Erolzheimer alles reinwerfen. Nach einem Satzrückstand folgten zwei sehr hart umkämpfte Durchgänge. Am Ende gelang es dem SVE auch durch die gute Unterstützung des Heimpublikums, in beiden Sätzen knapp die Nase vorn zu behalten.

Nun gilt es für die Erolzheimer, am kommenden Spieltag in München nachzulegen. Dort stehen jeweils zwei Partien gegen Rosenheim II und den Gastgeber Allianz München an. Der letzte Spieltag findet dann wieder in Erolzheim am 19. Januar 2020 statt.