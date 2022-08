Sunrise laden zum „Fanfest“ nach Erolzheim ein

Die Band Sunrise lädt für Samstag, 27. August, zum „Sunrise & Friends Fanfest“ ein. Dabei steht der Schlager-Export aus Südtirol in Erolzheim selbst auf der Bühne, wie es in einer Ankündigung heißt.

Arno Adler und Florian Wieser wollen beim „Sunrise & Friends Fanfest“ im „Platzhirsch“ in Erolzheim für Stimmung sorgen. Im Gepäck haben sie außer ihren Hits wie „Die Rose von Südtirol“, „Du gefallener Engel“, „Die Liebe einer Nacht“ oder „Donna blue“ auch Titel aus ihrem neuen Album „Luft & Liebe“. Neben dem Duo treten noch weitere Künstler auf: Manuel Dobler, Agatha Singer und Frank Pöschl geben sich die Ehre, heißt es in der Vorschau der veranstalter weiter. Einlass ist bereits ab 18 Uhr, los geht es um 20 Uhr. Tickets zum Preis von 25 Euro gibt es im Vorverkauf unter Telefon 0172/7337247. Je nach Verfügbarkeit wird es auch an der Abendkasse noch Tickets zum Preis von 30 Euro geben.