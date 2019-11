Solina Cello-Ensemble im Gemeindehaus

Die Veranstaltung „Filmreif“ des Solina Cello-Ensembles in Erolzheim am Freitag, 22. November, 20 Uhr, findet nicht wie geplant in der Mehrzweckhalle sondern im katholischen Gemeindehaus statt. Karten sind im Rathaus Erolzheim, Bürgerbüro, zu den Öffnungszeiten sowie Restkarten an der Abendkasse (ohne Gewähr) erhältlich. Die Karten kosten im Vorverkauf zehn Euro und an der Abendkasse zwölf Euro. Der Vorverkauf endet am Donnerstag vor der Veranstaltung um 19 Uhr. Eine Reservierung der Karten ist nur bei einer Vorabüberweisung möglich.