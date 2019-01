So geht Erolzheim die Schulsanierung an

Die Erolzheimer Realschule mit mehr als 600 Schülern soll teilweise saniert werden. So ist geplant, dass der Altbau eine neue Fassade mit Dämmung erhält. Die Dachziegel werden genauso erneuert wie ein großer Teil der Heizungs- und Elektroanlage. Ob eine Photovoltaikanlage Sinn macht wird derzeit noch untersucht. Der Gemeinderat hat sich vor Kurzem eingehend mit dem Großprojekt befasst.

Mit der Sanierung des Gebäudes soll im zweiten Obergeschoss und Dach im Juni dieses Jahres begonnen werden. Der genaue Zeitablauf wird mit der Schulleitung abgestimmt, weil während der Bauarbeiten der Unterricht in Container oder Ersatzschulräume ausgelagert wird. Als nächster Schritt wird der Bauantrag beim Landratsamt gestellt und gleichzeitig die Ausschreibung der einzelnen Gewerke vorbereitet. „Wir müssen dabei ziemlich Gas geben, weil alle Handwerker und Baufirmen zur Zeit sehr gut ausgelastet sind“, sagte Felix Elger vom gleichnamigen Architekturbüro. Zu tun gibt es einiges. Laut Elger ist eine hinterlüftete Fassade und ein mineralfasergedämmtes Mauerwerk die beste und energetisch wirksamste Lösung bei der anstehenden Sanierung der Schule. Er verwies auf die Vorteile und Funktion dieser Konstruktion. Eine vorgehängte Fassade mit homogenen Platten lasse diffundierenden Wasserdampf nach oben abziehen und sei „gesund“ für das Mauerwerk, wie Elger weiter erläuterte. Er schlug zwei Arten von Fassadenplatten für die Erolzheimer Schule vor.

Demnach werden die Platten auf eine Unterkonstruktion geschraubt, die zugleich den Hinterlüftungsspalt zwischen Mauerwerk und Fassade herstellt. Es handelt sich dabei um homogen durchgefärbte Platten in grauer Farbe. Eine Ausführung kommt etwas teurer, weil die Platten nicht auf der Baustelle geschnitten werden können, sondern passgenau beim Lieferanten bestellt werden müssen. Beide Materialien erfüllen Brandschutzklasse A1 und sind nicht brennbar. Der Aufzugsanbau und die Säulen erhalten gelbe Fassadenplatten. Dies trage zur Auflockerung der insgesamt 1400 Quadratmeter großen Fassadenfläche bei, sagte Elger.Bei den Fenstern kommt eine Alu-Holzausführung mit Sonnenschutz in den Klassenzimmern zur Ausführung. Die seitlich angebrachten Stores können elektrisch betätigt werden.

Wlan im gesamten Gebäude

Heinz Schlichtenberg vom Büro Hiestand erläuterte das Gewerk „Elektro“. Altersbedingt müssten viele Kabel erneuert werden. Im Zuge der Sanierung wird ein spezielles System installiert, das eine Überwachung aller Fenster, Türen und des Heizsystems ermöglicht. Die LED-Beleuchtung in den Klassenzimmern und Büros wird tageslichtgesteuert, somit wird immer für eine ausreichende Beleuchtung gesorgt. Das Gebäude wird mit einer Brandmeldeanlage ausgestattet. Dazu kommt eine akkugestützte Fluchtwegbeleuchtung und eine Beschallungsanlage mit Pausenalarm. Alle Klassenzimmer sollen mit Beamer ausgestattet werden und im gesamten Schulhaus wird Wlan installiert. Die Planung Heizung, Sanitär und Lüftung führt das Büro Fischer aus. Klaus Dangel erläuterte die geplanten Maßnahmen. Die Pumpen und Ventile und die Wasserübergabestationen werden erneuert. Die vorhandenen Röhrenheizkörper werden neu lackiert, einige stark beschädigte ausgetauscht. Die Abwasserrohre in den einzelnen Etagen werden im Zuge der Sanierung erneuert. An allen Waschbecken werden Hygienespülarmaturen angebracht, die eine 72-Stundenspülung integriert haben. In jedem Klassenzimmer wird eine Wandlüftungsanlage installiert, die für einen geregelten Luftaustausch sorgt. Der Regelung für Heizung und Lüftung muss komplett erneuert werden, weil dafür keine Ersatzteile mehr erhältlich sind. Mit der der neuen Regeleinheit ist die Anlage dann auf dem neuesten Stand, sagte Dangel. Im Augenblick belaufen sich die Kosten für die Sanierung auf rund 4,8 Millionen Euro, das liegt 50 000 Euro über der ursprünglichen Planung. Dazu kommen noch die Kosten für die Ersatzunterbringung der Klassen während des Bauvorhabens. Es wird nun geprüft, ob Gelder über den Ausgleichsstock oder ein KFW-Darlehen beantragt werden können.