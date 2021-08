Silvia Weiß an Erolzheimer Realschule verabschiedet

Das Kollegium der Realschule Erolzheim hat Silvia Weiß nach 20 Dienstjahren verabschiedet.

Silvia Weiß hat einen besonderen Bezug zur Realschule Erolzheim, denn sie gehörte als Schülerin dem allerersten Jahrgang der Schule im Gründungsjahr 1967 an. Später studierte sie Sport und Englisch auf Lehramt an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Als sie Mitte der 1980er-Jahre ihre Ausbildung vollendete, gab es in fast allen damaligen Bundesländern einen Einstellungsstopp.

Doch Silvia Weiß hielt an ihrem Berufswunsch fest und bekam nach mehreren befristen Krankheitsvertretungen an verschiedenen Schulen im Januar 1991 eine feste Anstellung an ihrer Wunschschule in Erolzheim. Als Klassenlehrerin prägte sie viele Schülergenerationen und hatte zudem mit der Akrobatik-AG öffentliche Auftritte in ganz Baden-Württemberg. Außerdem übernahm sie in den Musicals der Schule die Verantwortung für die Tanz- und Showeinlagen.