Seniorendomizil Altenstadt wird besichtigt

Der Gesprächskreis pflegende Angehörige Illertal fährt am Mittwoch, 5. Juni, zur Besichtigung des Seniorendomizils „Haus Elfriede“ nach Altenstadt. Abfahrt in Fahrgemeinschaften ist um 13.45 Uhr am Katholischen Gemeindehaus, Marktplatz 6, in Erolzheim.

Das für diesen Termin ursprünglich vorgesehene Treffen zum Thema „Heilkräuter“ muss entfallen. Eingeladen zur Besichtigung der neuen Senioreneinrichtung mit Tages-, Kurzzeit- und Dauerpflege sowie betreutem Wohnen und ambulanter Pflege sind alle, die zu Hause ein Familienmitglied pflegen oder betreuen und Interessierte. Um Anmeldung bis spätestens Montag, 3. Juni, wird gebeten bei den Fachdiensten Hilfen im Alter von Caritas und Diakonie Biberach, Telefon 0174/5836736