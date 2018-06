Seitz ehrt langjährige Mitarbeiter

Die Firma Seitz Haustechnik in Erolzheim hat bei ihrer Firmenfeier langjährige Mitarbeiter ausgezeichnet.

Firmeninhaber Hans-Peter Seitz brachte in seiner Dankesrede zum Ausdruck, dass eine langjährige Betriebszugehörigkeit in der heutigen, schnelllebigen Zeit doch etwas Besonderes sei. So freute er sich, Viktor Eirich und Sonja Hertle für jeweils zehnjährige Treue zum Unternehmen zu ehren und Achim Kaiser für 15 Jahre. Kaiser war vor mehr als 15 Jahren als Auszubildender in die Firma eingetreten.

Als Anerkennung erhielten die drei Mitarbeiter vom Firmenchef ein Präsent sowie die Ehrenurkunde der Handwerkskammer Ulm für zehn- sowie 15-jährige Betriebszugehörigkeit.