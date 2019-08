Schlagershow kommt nach Erolzheim

„Die große Schlagershow“ mit Sunrise aus Südtirol sowie Daniela Alfinito und Ingo Lenn ist am Samstag, 7. September, in der Mehrzweckhalle Erolzheim zu Gast. Im Zuge der Tournee, die in Bayern begonnen hat und mit Terminen bis 2020 in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Sachsen und Südtirol fortgesetzt wird, werden am 7. September ab 20 Uhr Daniela Alfinito, Sunrise sowie Ingo Blenn in der Mehrzweckhalle in auf der Bühne stehen. Präsentiert wird die Tour vom „Deutschen Musik Fernsehen“.

Mit ihrem aktuellen Album „Du warst jede Träne wert“ stürmte Daniela Alfinito Anfang des Jahres auf Platz eins in den deutschen Charts. Das neue Album „Für jetzt und immer“ von Sunrise ist diese Woche erschienen – tanzbarer „Schlager fürs Herz“ erwartet die Fans auch dann wieder, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit Titeln, die von Liebe, Sehnsucht und großen Gefühlen erzählen, hätten sich die zwei Musiker aus Südtirol mittlerweile in die Herzen der Schlagerfans gesungen. Aktuell belegen die Südtiroler mit ihrer Single-Auskopplung „Schach Matt“ laut Ankündigung die vordersten Plätze in den Radiostationen. Moderiert wird die Tour von Ingo Blenn. Er wird nicht nur moderieren, sondern ist mittlerweile auch als Sänger unterwegs, unter anderem mit dem Album „Goldene Herzen“.