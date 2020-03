Schüler besuchen Schülerzeitungsworkshop

Drei Schülerinnen der Schoolblogger-AG an der Realschule Erolzheim haben einen Workshop zum Thema Schülerzeitungen besucht. In der Kerchensteiner Schule des Berufsschulzentrums in Reutlingen haben zwei Vertreter der Jugendpresse Tipps und Tricks zur Arbeit von Journalisten gegeben. Am Vormittag wurden die verschiedenen journalistischen Textformen und deren Merkmale und Unterscheidungen besprochen.

Zudem informierten die Referenten über die Redaktionsstrukturen, mögliche Ideen und Inhalte sowie Layoutgestaltungen. Zudem wurden Finanzierungswege besprochen. Die Programmpunkte am Nachmittag waren die Recherche und Verwendung von Texten und Bildern sowie die Erkennung von Fake News. Nach dem informativen Input fand ein kreativer Austausch mit den Redakteuren der Gymnasien statt. Die verschiedenen Schulen verglichen ihre bisherigen Schülerzeitungen. Die Schülerinnen der Realschule Erolzheim gaben Tipps an die anderen Redakteure weiter. Zum Abschluss tauschten sich die Schüler noch über neue Themen für die Schülerzeitschrift aus. Die dabei entstandenen Ideen werden in der diesjährigen Ausgabe veröffentlicht.

Die Schoolblogger-AG gibt es seit diesem Schuljahr an der Realschule Erolzheim. Dahinter steckt eine kreative Gruppe aus 15 Schülern der Klassen 8 bis 10, die Berichte verfasst, Fotos macht und bearbeitet, die Webseite aktualisiert und die Schulchronik gestaltet.