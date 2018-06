Pfarrerin Dorothee Sauer, die seit 2004 gemeinsam mit ihrem Ehemann Pfarrer Matthias Ströhle die Kirchengemeinde Erolzheim-Rot leitet, wird neue Codekanin im evangelischen Kirchenbezirk Balingen und übernimmt das geschäftsführende Pfarramt der Kirchengemeinde Sigmaringen. Das teilt die evangelische Kirchengemeinde Sigmaringen mit. Auch Matthias Ströhle wird nach Sigmaringen wechseln.

Vergangene Woche sprach sich das Besetzungsgremium für die 44-jährige Theologin aus. Sauer folgt auf Albrecht Knoch. Dieser ist im vergangenen Jahr zum Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt in der Prälatur Ulm gewechselt. Als Codekanin ist Dorothee Sauer zusammen mit Dekan Beatus Widmann zuständig für einen Kirchenbezirk mit 44 Gemeindepfarrstellen sowie rund 63 000 Evangelischen. Wann sie ihren Dienst antreten wird, steht noch nicht fest. Voraussichtlich im Sommer.

„Es ist mir wichtig, heilsame und gute Verbindungen zwischen Gott und den Menschen und zwischen den Menschen untereinander herzustellen“, sagt Sauer. Den anstehenden Veränderungsprozessen, unter anderem durch den Pfarrplan 2024, blickt sie positiv entgegen. „Gestärkt durch ein gutes Miteinander und sinnvolle Strukturen können wir als Gemeinde und Kirche die Herausforderungen der kommenden Zeit bewältigen“, so Sauer. Dabei möchte sie immer wieder die Gelassenheit und Zuversicht des Glaubens stark machen, der die Menschen neugierig und hoffnungsvoll auf Neues zugehen lässt. Sauer hat von 1994 bis 2001 in Tübingen, Oslo und Marburg Theologie studiert. Es folgte das Vikariat in der evangelischen Südgemeinde in Heilbronn. Seit 2004 leitet sie gemeinsam mit Matthias Ströhle die Kirchengemeinde Erolzheim-Rot. Nun wartet eine neue Herausforderung. „Auf Sigmaringen und den großen Kirchenbezirk Balingen mit seinen vielfältigen Traditionen und der besonderen hohenzollerischen Geschichte bin ich schon sehr gespannt“, schreibt Dorothee Sauer auf der Homepage der evangelischen Kirchengemeinde Sigmaringen

In ihrer Freizeit lernt Dorothee Sauer gerne neue Kulturen kennen und geht mit ihrem Ehemann auf Reisen. Außerdem liebt sie die Natur und Tiere und wandert gerne. Wenn noch Zeit bleibt, verbringt sie diese mit Lesen oder spielt auf ihrer Geige oder Gitarre.