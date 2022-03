RS Erolzheim: Realschüler lernen Berufsbild Zimmerer kennen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vergangene Woche lernten die Achtklässler der Realschule Erolzheim im Rahmen der Berufsorientierung das Berufsbild des Zimmerers näher kennen. Christian Heinrich, Ausbildungsbester der Zimmerer Innung Biberach, von der Zimmerei und Dachdeckerei Schafitel in Reinstettten stellte den interessierten Schülerinnen und Schülern die verschiedenen Aufgabenbereiche seines Berufes vor. In seiner Funktion als Ausbildungsbotschafter, ernannt vom Baden-Württembergischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, beantwortete er den Kindern alle Fragen zum Thema Handwerk, dem Berufsbild und seinem Vorhaben, den Wanderjahren auf der „Walz“. Nach dem theoretischen Teil stellte der Ausbildungsbotschafter die mitgebrachten Maschinen vor und fertigte für jede Klasse einen Hocker, der nun in den Klassenzimmern genutzt werden kann.