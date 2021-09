Roland Specker feiert 80. Geburtstag in Erolzheim

Der ehemalige Tierarzt Dr. Roland Specker aus Erolzheim feierte seinen 80. Geburtstag mit einem Fest in der Erolzheimer Pizzeria.

Roland Specker hatte am Humboldt-Gymnasium in Ulm das Abitur abgelegt, studierte anschließend in München Tiermedizin und übernahm danach die väterliche Praxis in Erolzheim, die er dann viele Jahre zusammen mit seinem Bruder und einem Assistenten als Gemeinschaftspraxis mit eigenem Labor und integrierter Kleintierklinik betrieben hat. Verheiratet war er mit der Apothekerin Friedlinde Prechtl, die 2013 gestorben ist.

Der Jubilar übernahm in den 1990-er Jahren zahlreiche Ehrenämter, so ließ er sich in den Biberacher Kreistag wählen, dem er bis 2004 angehörte. Der Erolzheimer Musikverein wählte ihn zu seinem Vorsitzenden, im gleichen Jahr gründete er zusammen mit gleichgesinnten die Theatergruppe, in der er ebenfalls den Vorsitz übernahm. Zusammen mit seiner Frau inszenierte Roland Specker alle zwei Jahre einen Bühnenklassiker in schwäbischer Mundart. Es wurde Kleists „Der zerbrochene Krug“ aufgeführt, danach Shakespears „Der Widerspenstigen Zähmung“, Moliers „Der eingebildete Kranke“ und Grabbes „Der erfrorene Teufel“, danach „Arsen und Spitzenhäubchen“ und Goldonis „Der Diener zweier Herren“. Im Jahre 2006 überreichte der Biberacher Landrat Heiko Schmid Roland Specker das Bundesverdienstkreuz für seine Verdienste im kulturellen Bereich. Zu dieser Zeit war das Ehepaar Specker schon intensiv mit ihrem größten Hobby beschäftigt, dem Reisen. Sie organisierten und leiteten mit einer Erolzheimer Reisegruppe Fahrten nach Ägypten, in die Toskana, nach Sizilien, auf die Insel Kreta und in die Provence, ebenso begleiteten sie Fahrten mit dem Erolzheimer Musikverein nach Kroatien, nach Schweden, Norwegen, Australien und Shanghai. Privat waren die Speckers vor allem in die Toskana und die italienische Renaissance vernarrt, was sie immer wieder auch nur zu zweit in diese Region führte. Für Roland Specker war dann der Tod seiner Frau ein einschneidendes Ereignis. Er vergrub sich mehr und mehr in sein Arbeitszimmer, saß tagelang am Computer und schrieb eine Abhandlung über die Kreuzzüge, eine dreibändige Chronik des Erolzheimer Musikvereins und eine Biographie des Erolzheimer Tierarztes Karl Loy. Die Familie seiner Tochter hat ihn aufgefangen und ihm in dieser Zeit eine große Stütze gegeben, vor allem seine zwei Enkelkinder haben ihm die Freude am Leben wieder gegeben. Und so konnte Roland Specker am vergangenen Wochenende in stabiler körperlicher und geistiger Verfassung seinen achtzigsten Geburtstag feiern und sich von den zahlreichen Gästen mit unterhaltsamen Einlagen ehren lassen.