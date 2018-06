Rasante Lichtshow, gute Tipps und tanzende Geister

Der Erolzheimer Bürgerball ist in diesem Jahr unter dem Motto „Ritter, Gaukler und die schöne Maid – auch im Mittelalter gab’s die Faschingszeit“ gestanden. Moderator Jürgen Föhr führte durchs vielfältige Programm und heizte immer wieder die Stimmung des Publikums an.

Zum Auftakt gaben die Dorfmädels Tipps, wie schnell überflüssige Pfunde mit Rollen zu beseitigen sind. Die Schwarzen Ritter der Landjugend tanzten wie Geister über die Bühne. Der Theaterverein gab als „Hannes und der Bürgermeister“ Einblick in den Amtsalltag des Erolzheimer Bürgermeisters. Dann konnte man die Gruftmugga in sexy Kostümen bewundern, die die Frauenwelt vor den versteckten Hefen im Körper warnten. Anschließend stieg Edi Föhr in die Bütt. Als gut unterrichteter Maulwurf zog er Dorfgeschehen und bekannte Personen durch den Kakao – die Lacher hatte er dafür auf seiner Seite.

Toni Katheininger sang von der genialen Veredelung des Dieselkraftstoffes zu Adblue mit eigenen biologischen Mitteln. Die gebürtige Erolzheimerin Madeleine Staible bezauberte mit einer rasanten Lichtshow.

Der Spielmanns- und Fanfarenzug brachte mit seinem Sound die Stimmung auf einen weiteren Höhepunkt. Zu guter Letzt begeisterten die Cheerleader „Red Flash“ mit toller Akrobatik und hohen Sprüngen.