Polizei stoppt zwei alkoholisierte Autofahrer

Polizeibeamte haben in Erolzheim und in Gutenzell-Hürbel bei Alkoholkontrollen Autofahrer entdeckt, die alkoholisiert unterwegs waren. Wie die Polizei berichtet, kontrollierten die Beamten am Freitag gegen 21.38 Uhr bei Edelbeuren einen 59-jährigen Autofahrer. Er stand laut Polizei offenbar unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Vortest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Bei einer Fahrzeugkontrolle eines weiteren Autos um 23:36 Uhr zwischen Hürbel und Gutenzell stellte die Polizei bei einem 70-jährigen Fahrzeuglenker deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Den beiden Fahrzeuglenkern wurde die Weiterfahrt durch die Polizeibeamten untersagt und jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.