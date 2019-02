Einbrecher sind am Wochenende in Dettingen und Erolzheim unterwegs gewesen. Dies teilt die Polizei mit.

Am Samstag gelangte ein Unbekannter zwischen 15 und 23.30 Uhr auf ein Grundstück im Schleifweg in Dettingen. Über ein Fenster gelangte er ins Innere des Hauses. Dort suchte er nach Brauchbarem. Ob der Einbrecher Beute machte, ist laut Polizei noch nicht bekannt.

In Erolzheim stellten Bewohner am Sonntag gegen 1 Uhr in der Straße „Im Brentenghau“ eine offene Haustür fest. Ein Einbrecher hatte versucht, eine Tür zum Gebäude aufzuhebeln. Nach ersten Erkenntnissen gelangte der Unbekannte wohl nicht in das Haus. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie prüft nun, ob die beiden Einbrüche in Verbindung stehen.